Производство чипов в Китае сократилось впервые с 2019 года

Квартальное производство полупроводников в Китае сократилось впервые с начала 2019 года, поскольку спрос на потребительскую электронику смягчился, а блокировки, вызванные Covid, в регионах, включая Шанхай, приостановили производство, сообщает Экономическая правда.

Согласно данным Национального бюро статистики, производство интегральных микросхем упало на 4,2% за первые три месяца года, поскольку производители чипов сообщили о резком понижении в марте, пишет Bloomberg.

"Это был самый плохой квартальный показатель с первого квартала 2019 года, когда производство микросхем в стране упало на 8,7%" , - пишет агентство.

Издание напоминает, что Китай ввел в Шанхае, ключевом центре производства чипов, месячный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Крупнейшие производители микросхем в стране от Semiconductor Manufacturing International Corp. в Hua Hong Semiconductor, пытаются получить некоторые компоненты через контроль дорожного движения, введенный местными властями. В марте производство чипов упало на 5,1%.

"Ряд руководителей китайских компаний выразили обеспокоенность по поводу перебоев в цепочках поставок на прошлой неделе, поскольку все больше регионов объявили о более строгих мерах профилактики после сообщений случаи Covid. Среди них технологический производственный центр в Куньшане и Чжэнчжоу, где находится крупнейшая в мире фабрика iPhone" , - пишет Bloomberg.

Технологические заводы по всей стране будут вынуждены прекратить производство после мая, если поставщики в Шанхае останутся закрытыми, пишет исполнительный директор Huawei Technologies Co. Ричард Ю в посте WeChat на прошлой неделе.

"Экономические потери будут огромными" , – заявил Ю.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая направило чиновников, чтобы помочь компаниям по производству чипов в Шанхае возобновить производство, несмотря на распространение COVID-19.