Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП из-за войны в Украине

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобального ВВП в 2022 году до 3,2% с 4,1% в январском прогнозе, сообщил журналистам президент президент ВБ Дэвид Малпасс в понедельник, сообщает Новое время.

По его словам, это было вызвано ухудшением прогнозов для Европы и Центральной Азии, включая Россию и Украину. В 2021 рост мирового ВВП составил 5,7%, пишет Bloomberg.

Глава Всемирного банка заявил, что рассчитывает обсудить новый 15-месячный пакет антикризисных мер на сумму около $170 млрд на период с апреля 2022 года по июнь следующего года с советом директоров банка в ближайшие недели. Около $50 млрд из этой суммы будут выделены в следующие три месяца.

В прошлом месяце Всемирный банк объявил о пакете финансирования для Украины в размере $3 млрд, который, как ожидается, будет предоставлен в ближайшие месяцы.

Малпасс рассказал журналистам, что ожидает обострения долгового кризиса в странах с низким и средним уровнем дохода в 2022 году.

"Страны находятся в тяжелом финансовом положении — 60% стран с низкими доходами уже испытывают долговые трудности или подвержены высокому риску их возникновения" , — сказал Малпасс.

В Национальном банке Украины прогнозируют, что реальный ВВП страны может сократиться не менее чем на треть 2022 года, а инфляция превысит 20%, но будет оставаться контролируемой.

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года из-за вторжения России украинская экономика упадет на 45,1%. В стране не работает половина бизнесов, а закрытие РФ портов Черного моря остановило половину украинского экспорта.