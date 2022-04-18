Bloomberg: инвесторы стали активней выводить средства из Китая

Мировые фонды и крупные компании стали активнее сокращать инвестиции в Китай из-за опасений вмешательства властей в бизнес и риска возможных санкций после вторжения России в Украину. Об этом говорится в материале Bloomberg, сообщает Корреспондент.

Указано, что фонды прямых инвестиций, которые вкладывают средства в Китай, привлекли лишь 1,4 млрд долларов в первом квартале – это самый низкий показатель с 2018 года за тот же период.

В марте мировые фонды начали выходить из Китая и продали в Гонконге акции на сумму свыше 7 млрд долларов, а также китайского государственного долга в размере 14 млрд долларов за последние два месяца и сократили свои кредитные запасы.

В британской инвесткомпании Artemis Investment Management объясняют, что масштаб и скорость санкций, введенных против России, вынудили пересмотреть отношение Запада к Китаю. Также влияет вмешательство Пекина в бизнес, как это было с Didi и Ant Group, что угрожает правам акционеров. Активизация риторики Китая по Гонконгу также вызывала беспокойство.

Пример России показывает, что крепкие торговые связи не являются гарантией дипломатической безопасности, считают в инвесткомпании, и российская война против Украины очень резко повышает эти риски.

"Рынки обеспокоены связями Китая с Россией – это пугает инвесторов, и вы можете заметить, что неприятие риска проявилось с начала вторжения. Все продавали китайские облигации, поэтому мы рады, что их не купили" , – сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

В то же время, выход из Китая может быть непростым выбором. Вторая по величине экономика мира владеет рынком облигаций на 21 трлн долларов и фондовыми биржами с отметкой в 16,4 трлн долларов (с учетом Гонконга).