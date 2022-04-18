Зеленский об опроснике: лишь формальность на пути в ЕС

Украина верит, что в ближайшие недели получит положительное заключение на опросник, необходимый для получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.﻿ Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время передачи главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу первой части опросника, сообщает Укринформ.

"Один из этапов нашего государства к вступлению в Европейский Союз. К тому стремлению, к которому идет наш народ и борется за это… Мы верим, что получим поддержку касательно этой работы и станем кандидатом на вступление, а после этого начнется следующий – финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и очень верим, что она будет очень позитивной, прежде всего, для истории нашего народа и цены, которую наш народ заплатил на пути к независимости и демократии" , - сказал глава Украинского государства.

Зеленский отметил, что это только формальный шаг Украины на пути в Евросоюз, потому что каждый украинец ментально уже давно в Европе.

"Тем не менее, каждая страна проходит такой путь. К сожалению, мы сегодня проходим его в такой трагический период и действительно многие люди с европейской ментальностью теряют свою жизнь – самое дорогое" , - добавил президент.

Он подчеркнул, что украинский народ объединен единственной целью - стать частью Европейского Союза.

Также Зеленский выразил благодарность главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю за поддержку Украины и ускорению процедуры предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.