В Латвии начались военные учения стран НАТО

С 18 апреля по 27 мая во всех регионах Латвии будет проходить весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием техники союзников, в том числе боевых вертолетов США, сообщает Укринформ.

Как передает латвийский национальный вещатель LSM, часть учений Namejs 2022, которые будут проходить на территории Латвии, называется Defender Europe 2022. Они, в свою очередь, включают в себя четыре этапа международных учений: Knight Legion, Swift Response, Summer Shield, Hedgehog. Цель весенних учений - улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач.

Общая численность участников учений из стран-союзников составит около 3000 человек, от Национальных вооруженных сил Латвии (NBS) - около 2700 военнослужащих и земессаргов (бойцы национальной гвардии). Для участия в первом этапе учений Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

Учебные задачи будут выполняться совместно с солдатами союзников, которые в настоящее время развернуты в рамках расширенной боевой группы НАТО в Латвии и представляют десять стран: Албанию, Чехию, Италию, Исландию, Черногорию, Канаду, Польшу, Словакию, Словению и Испанию. Подразделения союзников будут представлены в учениях сухопутными механизированными подразделениями, артиллерией, авиацией и десантными подразделениями, а также элементами оперативного планирования и снабжения.

Таким образом, 18 апреля - 27 мая во всех краях Латвии будет осуществляться передвижение латвийских и союзных солдат и военной техники по главным государственным и региональным дорогам. Среди прочего планируются стрельбы на Адажском полигоне. Для выполнения учебных задач также будут периодически проходить полеты различных военных летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов AH-64 Apache. Национальные вооруженные силы будут публиковать актуальную информацию о мероприятиях в различных регионах страны и просят население с пониманием относиться к учениям.

В понедельник, 18 апреля, из Чарльстона (штат Южная Каролина) в латвийский порт Лиепая прибыло коммерческое грузовое судно ARC Defender, которое доставило более 350 единиц военной и вспомогательной техники для участия в Defender Europe 2022 в регионе Балтийского моря и стран Восточной Европы. В NBS подчеркнули, что доставка значительного числа передовой военной техники, в том числе буксируемых артиллерийских установок и высокомобильных ракетно-артиллерийских систем (HIMARS) в Европу демонстрирует надежность США, как партнера по стратегической безопасности, готового и способного гарантировать защиту членов альянса. Во время одновременных учений в странах-членах НАТО будет отработана совместимость американской боевой техники с техникой союзников.

Латвийская армия выполняет одну из основных функций принимающей стороны. Это не только прием войск, но и обеспечение их временного пребывания, подготовка к дальнейшему движению и перевозка или сопровождение войск в заданные пункты назначения. В начале лета техника будет переправлена через океан обратно в США.