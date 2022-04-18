Генштаб: враг на востоке активизировал наступательные действия

В Слобожанском и Донецком операционных районах российские агрессоры на отдельных направлениях активизировали наступательные действия. Об этом информировал Генштаб ВСУ в вечерней сводке, сообщает Корреспондент.

"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия" , – говорится в заявлении﻿ Генштаба.

Так, для усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и в оккупированном Крыму.

"Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля" , – подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, могут быть провокации и применение противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах РФ, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам. В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Слобожанском направлении группировка врага продолжает частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм – Славянск и Изюм – Барвинково.

Отмечается, что группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное. Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Продолжаются бои за Мариуполь, враг ведет штурмовые действия в районе морского порта.

"Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет" , – добавили в Геншабе.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья Украины, а также ведение разведки.

Кроме того, на занятых территориях противник похищает и вывозит в Россию оборудование, технику и продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.