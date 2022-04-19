Подсчитаны зафиксированные убытки инфраструктуры Украины за время войны с РФ
Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери достигают 600 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.
Такова оценка нанесенных потерь на 18 апреля. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 млрд дол.
Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающей как прямые потери, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.
Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий. На это повлияло, в частности, увеличение информации о количестве поврежденных предприятий и использовании косвенных методов оценки потерь малого бизнеса.
Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.
| Об'єкти інфраструктури
| Обсяг, одиниць
| Загальні втрати, млн. дол.США
| Дороги, км
| 23,177.00
| $28,965
| Житлові будинки, тис. кв. метрів
| 32,182.81
| $28,315
| Активи підприємств, одиниць
| 154
| $9,335
| Цивільні аеропорти, одиниць
| 11
| $6,816
| Залізнична інфраструктура та рухомий склад
| н/д
| $2,532
| Заклади охорони здоров'я
| 206
| $1,096
| Мости та мостові переходи
| 277
| $1,555
| Заклади середньої та вищої освіти
| 623
| $885
| Порти та портова інфраструктура
| 2
| $622
| Військові аеродроми
| 11
| $429
| Адміністративні будівлі
| 68
| $372
| Літак Ан-225 "Мрія"
| 1
| $300
| Релігійні споруди
| 91
| $311
| Дитячі садочки
| 408
| $312
| Торговельні центри
| 17
| $249
| Культурні споруди
| 109
| $205
| Складська інфраструктура
| 116
| $189
| Інше
| $2,547
| РАЗОМ
| $84,848