Подсчитаны зафиксированные убытки инфраструктуры Украины за время войны с РФ

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери достигают 600 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

Такова оценка нанесенных потерь на 18 апреля. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 млрд дол.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающей как прямые потери, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий. На это повлияло, в частности, увеличение информации о количестве поврежденных предприятий и использовании косвенных методов оценки потерь малого бизнеса.

Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.