Подсчитаны зафиксированные убытки инфраструктуры Украины за время войны с РФ

Подсчитаны зафиксированные убытки инфраструктуры Украины за время войны с РФ
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Общая сумма прямого ущерба инфраструктуры Украины в результате начавшейся Россией войны достигла 84,8 млрд долларов, но общие потери достигают 600 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

Такова оценка нанесенных потерь на 18 апреля. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 млрд дол.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывающей как прямые потери, так и косвенные (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.), колеблются от 564 млрд до 600 млрд долларов.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий. На это повлияло, в частности, увеличение информации о количестве поврежденных предприятий и использовании косвенных методов оценки потерь малого бизнеса.

Также в обновленных расчетах была уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Об'єкти інфраструктури
 Обсяг, одиниць
 Загальні втрати, млн. дол.США
Дороги, км
 23,177.00
 $28,965
Житлові будинки, тис. кв. метрів
 32,182.81
 $28,315
Активи підприємств, одиниць
 154
 $9,335
Цивільні аеропорти, одиниць
 11
 $6,816
Залізнична інфраструктура та рухомий склад
 н/д
 $2,532
Заклади охорони здоров'я
 206
 $1,096
Мости та мостові переходи
 277
 $1,555
Заклади середньої та вищої освіти
 623
 $885
Порти та портова інфраструктура
 2
 $622
Військові аеродроми
 11
 $429
Адміністративні будівлі
 68
 $372
Літак Ан-225 "Мрія"
 1
 $300
Релігійні споруди
 91
 $311
Дитячі садочки
 408
 $312
Торговельні центри
 17
 $249
Культурні споруди
 109
 $205
Складська інфраструктура
 116
 $189
Інше
 $2,547
РАЗОМ
 $84,848

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