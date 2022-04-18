Украина намерена закупать уран для АЭС в Британии

Глава НАЭК Энергоатом Петр Котин провел переговоры с руководителями британской Urenco Group о дополнительных поставках уранового концентрата для украинских АЭС. Об этом заявила пресс-служба Энергоатома, сообщает Корреспондент.

Указано, что любое сотрудничество со страной-агрессором, в том числе закупка российского уранового концентрата, для Украины неприемлемо. Поэтому Энергоатом готов увеличить закупки у Urenco.

Британская Urenco Group занимается обогащением урана (по технологии газовых центрифуг) для использования его в качестве топлива на АЭС. Компания владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании и США. Она поставляет топливо для атомных станций в 15 стран мира, преимущественно в Европу и США. Ее доля – около 29% от мирового рынка услуг по обогащению урана.

Штаб-квартира Urenco расположена в Сток Поджесе. Треть компании принадлежит британскому правительству, треть – правительству Нидерландов, остальные – немецким энергетическим компаниям E.ON и RWE в равных долях.