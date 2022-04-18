В Украину прибыли группы иностранных спасателей

В Бородянку Киевской области прибыли первые профессиональные спасатели из США, Австралии и Германии, изъявившие желание помочь украинским коллегам.﻿ Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, сообщает Укринформ.

«11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским спасателям. В ближайшее время к команде присоединится еще один польский представитель» , - информировала пресс-служба в Телеграме.

По информации ведомства, эти иностранные спасатели будут работать в Бородянке - их привлекут к разбору завалов и деблокированию зданий.

«Все силы аккумулированы, чтобы максимально быстро сделать ранее оккупированные территории пригодными и безопасными для жизни. Работы у нас много, и эта помощь для нас очень важна» , — сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что для МВД Украины это очень важная поддержка. Он поблагодарил иностранных спасателей за их мужество, смелость и желание помочь Украине.