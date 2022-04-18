Пентагон: Россия стянула в Украину новые силы

За минувшие выходные Россия добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГ) в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГр достигло 76. Об этом передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что все российские сухопутные силы сосредоточены на востоке и юге Украины, но, по словам чиновника, США не могут точно определить, как они распределены.

Между тем, США уже направили в регион четыре рейса с поддержкой в сфере безопасности Украины из нового раунда помощи, санкционированной президентом США Джо Байденом на сумму 800 миллионов долларов, отметил чиновник.

В Пентагоне отметили, что еще один рейс должен прибыть "в течение следующих 24 часов".

Никаких подробностей о том, какое оборудование было на рейсах, в Минобороны США не предоставили.