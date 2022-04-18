Прокуратура: РФ обстреляла еще один район Харькова, есть жертвы
В Харькове в результате обстрела российскими военными Немышлянского района погибли трое мирных жителей. Об этом заявила Харьковская областная прокуратура, сообщает Укринформ.
«Российские военнослужащие нанесли удар еще по одному району Харькова. 18 апреля около 10:30-10:45 военнослужащие ВС РФ обстреляли Немышлянский район г. Харькова. Снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домов», - информировала прокуратура в Телеграме.
По предварительной информации, три человека погибли. В настоящее время устанавливается число раненых.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).