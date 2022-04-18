Прокуратура: РФ обстреляла еще один район Харькова, есть жертвы

В Харькове в результате обстрела российскими военными Немышлянского района погибли трое мирных жителей.﻿ Об этом заявила Харьковская областная прокуратура, сообщает Укринформ.

«Российские военнослужащие нанесли удар еще по одному району Харькова. 18 апреля около 10:30-10:45 военнослужащие ВС РФ обстреляли Немышлянский район г. Харькова. Снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домов» , - информировала прокуратура в Телеграме.

По предварительной информации, три человека погибли. В настоящее время устанавливается число раненых.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).