РосСМИ: в Москве нашли мертвыми экс-вице-президента Газпромбанка с семьей

В столице РФ обнаружены тела бывшего вице-президента Газпромбанка 51-летнего Владислава Аваева, а также его жены и дочери.﻿ Об этом пишет российское госинформагентство ТАСС, сообщает Укринформ.

«В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и членов его семьи. По одной из версий следствия, мужчина убил супругу и дочь, после чего покончил с собой» , – информировало ТАСС.

Росгосинформагентство уточняет, что тела топ-менеджера с огнестрельными ранениями полиция обнаружила в квартире на Университетском проспекте. Родственники вызвали полицию после того, как не смогли связаться с семьей.

Дверь была заперта изнутри, следов взлома и пребывания в доме других лиц следствие не обнаружило. Следственный комитет россии возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.

Также сообщалось, что сегодня умер бывший директор Службы внешней разведки (1996-2000), первый замглавы МИД, спецпредставитель президента РФ в государствах СНГ 77-летний Вячеслав Трубников.