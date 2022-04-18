Командир "Азова" просит о зеленом коридоре из Мариуполя

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко просит мировых лидеров организовать эвакуацию из Мариуполя для гражданских лиц, раненых и погибших бойцов, заслуживающих захоронение с почестями, сообщает Украинская правда.

"Никто не верит оккупантам, поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организуйте зеленый коридор, предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями" , - сказал﻿ в видеобращении Прокопенко.