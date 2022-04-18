Горсовет Мариуполя: на Азовсталь скинули сверхтяжелые авиабомбы

Российские оккупанты наносят удары по Азовстали в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. Об этом заявила пресс-служба Мариупольского горсовета, сообщает Корреспондент.

При этом в укрытиях предприятия находится множество мирных жителей.

"В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди" , - говорится в заявлении.

Также опубликованы кадры пожара на предприятии.