Горсовет Мариуполя: на Азовсталь скинули сверхтяжелые авиабомбы
Российские оккупанты наносят удары по Азовстали в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. Об этом заявила пресс-служба Мариупольского горсовета, сообщает Корреспондент.
При этом в укрытиях предприятия находится множество мирных жителей.
"В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", - говорится в заявлении.
Также опубликованы кадры пожара на предприятии.