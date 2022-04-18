США предоставили гражданам Украины специальный статус

Специальный статус для граждан Украины, которые физически находились в США, официально введен с сегодняшнего дня.﻿ Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

"Сделали важную работу. Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины которые физически находились в США с сегодняшнего дня официально введен" , - сообщил Ермак.

По его словам, соответствующее решение внесено в федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано завтра, 19 апреля.

Также Ермак добавил, что по просьбе украинской стороны, дата на период которой граждане Украины должны были находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года.

Таким образом, граждане Украины, которые физически находились на территории США по состоянию на 11 апреля смогут воспользоваться этой программой.