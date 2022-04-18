Подоляк: санкции сбивают с РФ высокомерие

Санкции против России сильно бьют по ее высокомерию. А наибольший удар нанесут энергетические эмбарго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Корреспондент.

"Мы прекрасно понимаем, что россиянам в их нынешней стране-лагере пайка и прочее питание можно существенно урезать. Потерпят. На то он и лагерь. Но все-таки санкции понемногу сбивают высокомерие. И собьют окончательно. Особенно если, а главное - когда все-таки заработают прямые и косвенные энергетические эмбарго" , - написал Подоляк в Telegram-канале.

Он отметил, что руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина уже предупредила граждан о большом кризисе, который вот-вот "распахнет двери". Также она отметила, что период, когда экономика может продолжать жить на запасах ограничен и закончится в 2-3 квартале текущего года.

"Во-вторых, в ближайшее время РФ окончательно перестанет сдерживать инфляцию. Для этого просто не будет ресурсов. И цены очень сильно вырастут. В то же время возникнут системные дефициты" , - напомнил Подоляк утверждения Набиуллиной.

Также, по ее словам, после введения нынешних санкций Россия сразу осталась с половиной своих золотовалютных резервов. Остаток резервов – это юани и золото, с которыми невозможно нормально регулировать ситуацию во время санкций.

Напомним, Fitch прогнозирует рекордное падение экономики России. Прогнозируется, что экономика понесет большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.