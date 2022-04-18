США готовят санкции против военно-промышленного комплекса РФ

Следующие антироссийские санкции будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолл Адейем, сообщает Корреспондент.

"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (РФ - ред.) и цепочку поставок" , - заявил Адейемо.

Он добавил, что сейчас Министерство финансов США работает над этими санкциями.