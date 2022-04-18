США готовят санкции против военно-промышленного комплекса РФ
Следующие антироссийские санкции будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолл Адейем, сообщает Корреспондент.
"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (РФ - ред.) и цепочку поставок", - заявил Адейемо.
Он добавил, что сейчас Министерство финансов США работает над этими санкциями.