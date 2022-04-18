ОВА: ВСУ уничтожили российский самолет на Харьковщине
В Харьковской области ВСУ уничтожили очередной самолет агрессора. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.
“Сегодня вблизи города Балаклея мы сбили вражеский самолет”, – сказал Синегубов.
Синегубов также напомнил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Сегодня от их снарядов пострадали Немышлянский и Основянский районы города, погибли три человека. Также от обстрелов страдают Пятихатки, Северная Салтовка и центр.
В области самой горячей точкой остается Изюм.