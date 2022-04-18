Залужный: ликвидировано непосредственную угрозу Киеву
Непосредственную угрозу столице удалось ликвидировать, однако для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов. Об этом написал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, сообщает Укринформ.
"Нам удалось устранить непосредственную угрозу столице Украины городу Киеву. Тем не менее, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов. Прошу сограждан соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, которые имеют место в условиях военного положения. Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником", - отметил Залужный в Фейсбуке.
Также он подчеркнул, что, несмотря на то, что Киевская, Черниговская и Сумская области освобождены от российских захватчиков, жители этих областей должны быть осторожными, поскольку враг оставил немало мин, ловушек и растяжек.
"Близится к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации. Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В то же время призываю жителей этих регионов быть осторожными, поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просьба быть бдительными и сообщать военному командованию и ГСЧС о подозрительных предметах", - предостерегает Залужный.
По словам Главнокомандующего ВСУ, несмотря на то, что непосредственную угрозу столице удалось ликвидировать, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов.
Он проинформировал, что ситуация на южном направлении контролируемая. Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ.
Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. Ввиду этого продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров.
Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Украинские защитники не дают врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья.
Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря.
В течение последних недель противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря обретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери, отметил Главнокомандующий ВСУ.