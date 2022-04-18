Залужный: ликвидировано непосредственную угрозу Киеву

Непосредственную угрозу столице удалось ликвидировать, однако для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов.﻿ Об этом написал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, сообщает Укринформ.

"Нам удалось устранить непосредственную угрозу столице Украины городу Киеву. Тем не менее, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов. Прошу сограждан соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, которые имеют место в условиях военного положения. Прошу также воздержаться от обнародования в социальных сетях и медиа публикаций о последствиях вражеских обстрелов в реальном времени, а также информации об объектах, которые могут стать потенциальными целями для поражения противником" , - отметил Залужный в Фейсбуке.

Также он подчеркнул, что, несмотря на то, что Киевская, Черниговская и Сумская области освобождены от российских захватчиков, жители этих областей должны быть осторожными, поскольку враг оставил немало мин, ловушек и растяжек.

"Близится к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации. Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В то же время призываю жителей этих регионов быть осторожными, поскольку коварный враг оставил немало мин, ловушек и растяжек, которые создают потенциальную опасность для жизни мирных жителей, особенно детей. Просьба быть бдительными и сообщать военному командованию и ГСЧС о подозрительных предметах" , - предостерегает Залужный.

По словам Главнокомандующего ВСУ, несмотря на то, что непосредственную угрозу столице удалось ликвидировать, для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов.

Он проинформировал, что ситуация на южном направлении контролируемая. Существенно уменьшена угроза с моря благодаря потоплению флагманского корабля Черноморского флота РФ.

Однако опасность высадки морских и воздушных десантов остается. Ввиду этого продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров.

Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Украинские защитники не дают врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья.

Продолжается героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных Сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города. В частности, уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска уменьшило риск высадки десанта и огневого поражения с моря.

В течение последних недель противник осуществил перегруппировку сил и средств на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском. Военным командованием обеспечивается усиление обороны, прежде всего противотанковыми и противовоздушными средствами. Российский "освободитель" остро ухудшил гуманитарную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря обретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери, отметил Главнокомандующий ВСУ.