Ермак сообщил о начале второй фазы войны

Началась вторая фаза полномасштабной российско-украинской войны, но у Вооруженных сил Украины все надежно.﻿ Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает Укринформ.

"Донбасс. Много фейков сейчас распространяется о наступлении россиян. Началась вторая фаза войны, но скажу вам, что у ВСУ – все надежно. Верьте в нашу армию, она у нас очень сильная" , - написал руководитель ОП в Телеграме.

Ожидается, что битва за Донбасс будет главной во второй фазе этой войны.