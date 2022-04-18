Ермак сообщил о начале второй фазы войны
Началась вторая фаза полномасштабной российско-украинской войны, но у Вооруженных сил Украины все надежно. Об этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает Укринформ.
"Донбасс. Много фейков сейчас распространяется о наступлении россиян. Началась вторая фаза войны, но скажу вам, что у ВСУ – все надежно. Верьте в нашу армию, она у нас очень сильная", - написал руководитель ОП в Телеграме.
Ожидается, что битва за Донбасс будет главной во второй фазе этой войны.