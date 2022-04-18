ООС: ВСУ уничтожили десятки единиц бронетехники и самолет

В зоне операции Объединенных сил украинские защитники отразили 7 атак захватчиков, уничтожили 36 единиц вражеской техники, одну артиллерийскую систему, истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».﻿ Об этом заявил пресс-центр штаба ООС, сообщает Укринформ.

"В течение этих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 7 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам" , - передает штаб в Фейсбуке.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе на востоке Украины сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».