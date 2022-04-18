Битва за Донбасс началась: обращение Зеленского

Российские захватнические войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились, но Украина будет защищаться.﻿ Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеообращения, сообщает Укринформ.

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого – нам не надо" , – подчеркнул президент.

Он отметил, что на востоке и юге Украинского государства захватчики в последнее время пытаются атаковать немного продуманнее, чем это было раньше. Зеленский рассказал, что они оказывают давление, ищут слабое место в обороне страны, чтобы найти и зайти туда основными силами.

"Видимо, российские генералы, привыкшие не считать какие-то потери, убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать. Впрочем, пусть не надеются, что это им поможет. Это вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена" , – подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность всем украинским бойцам, всем героическим городам, которые держатся и защищают судьбу всего государства, сдерживая силы захватчиков.