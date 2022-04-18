США пригрозили Китаю последствиями за поддержку России

Руководство КНР должно сделать выбор, на чьей стороне оно находится в российской войне против Украины, и если Китай будет помогать РФ, он испытает серьезные последствия как со стороны США, так и других стран цивилизованного мира.﻿ Об этом заявил в ходе брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Во-первых, мы продолжим внимательно наблюдать за уровнем поддержки, которую КНР будет оказывать России» , - отметил официальный представитель Госдепартамента США.

По его словам, если Китай будет обеспечивать поставки вооружения, будет пытаться помогать россии обойти санкции, «это повлечет за собой серьезные последствия» для Китая, как со стороны Соединенных Штатов, так и союзных стран.

«Во-вторых, настал момент, когда каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются фундаментальными» , - подчеркнул Прайс.

Он уточнил, что эти вопросы касаются жестокости россиян, бессмысленного нарушения прав человека, резни гражданского населения, а также непризнания кремлем международных границ и заявлений путина, что Украина не имеет даже права на существование как государство.

Прайс подчеркнул, что КНР именно сейчас должен ответить на эти «фундаментальные вопросы».

Представитель Госдепа также отметил, что пока Соединенные Штаты не видели признаков помощи россии с китайской стороны, в частности оружием. Однако, по его словам, США продолжат внимательно следить за этим.