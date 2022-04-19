МИД: в Киев вернулись 16 диппредставительств
С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. По состоянию на 18 апреля в столицу Украины вернулись 16 диппредставительств, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
"Сегодня в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств - ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана", - отмечает МИД.