МИД: в Киев вернулись 16 диппредставительств

С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. По состоянию на 18 апреля в столицу Украины вернулись 16 диппредставительств, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.