Источники: Байден встретится с европейскими лидерами из-за наступления РФ на Донбассе

Президент США Джо Байден созывает во вторник встречу с главами некоторых государств Европы, а также Канады. Лидеры стран обсудят новую фазу войны РФ против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Как сообщают источники французского канала BFMTV в Елисейском дворце, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Также будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель.