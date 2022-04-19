Мэр Херсона обратился к президенту с просьбой объяснить, как им работать в оккупации

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призывает президента и власть объяснить, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками, сообщает Новое время.

"Прошу в кратчайшие сроки предоставить разъяснения (рекомендации) по действиям Херсонского горсовета... в случае попыток установления на территории общины, облцентра, области военными подразделениями РФ власти агрессора, изменения флага, введения "рублевой зоны" , - пишет Колыхаев.

Во избежание неоднозначной трактовки действующих норм, что может служить основанием для привлечения должностных лиц к ответственности, мэр Херсона просит максимально (по возможности) конкретизировать действия должностных лиц, в частности:

написание должностными лицами и работниками заявлений относительно: увольнения, перевода на удаленный режим работы с изменением соответственно местонахождение административного здания горсовета, должностных обязанностей и права подписи распорядительных, финансовых и других документов. исполнение полномочий руководителями коммунальных предприятий, учредителем которых является горсовет... дальнейших действий органов местного самоуправления в ситуации прекращения работы управления государственной казначейской службы Украины в Херсонской области (прекращение выплат пенсий, соцвыплат, заработных плат и т.п.) и функционирование предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов общины (светло-, газо-, водо-, электроснабжение, вывоз мусора и т.д.

Колыхаев отметил, что город находится в осаде оккупантов, а украинские государственные органы прекратили осуществление своих полномочий.