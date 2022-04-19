UNICEF: 6 миллионов украинцев лишены постоянного доступа к воде

В результате интенсивных боевых действий в Украине, повлекших за собой разрушение сетей водо- и электроснабжения, 4,6 млн человек в Украине имеют ограниченный доступ к воде. В общей сложности около 6 млн человек ежедневно ведут борьбу за доступ к питьевой воде, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении UNICEF в Украине.