Белый дом: США откажется от встреч G20 с участием представителей России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут участвовать в мероприятиях саммита G20, на которых будут присутствовать представители РФ, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Наш представитель там, министр финансов, ясно дала понять, что она не планирует посещать мероприятия или встречи, в которых участвует Россия" , - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что президент США Джо Байден высказывал обеспокоенность участием России в G20.

Напомним, Псаки заявила, что Соединенные Штаты готовят новые дополнительные санкции в отношении России в связи с ее войной против Украины и хотят не допустить ее участия на саммите G20.