"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на сегодня

"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на вторник, 19 апреля. Сегодня назначено дополнительно 6 рейсов.﻿, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Эвакуационные поезда на 19 апреля

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов

14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1

В "Укрзализныце" также обращают внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому необходимо следить за актуальной информацией на сайте компании.