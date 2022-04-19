Израиль сбил выпущенную из сектора Газа ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа в понедельник, 18 апреля, выпустили ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", пишет Константин Широкун, Deutsche Welle.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Это первый ракетный обстрел израильской территории с января. Пока ни одна из группировок сектора Газа не взяла на себя ответственность за него. Обычно израильская сторона возлагает ответственность за пуски ракет на радикальное исламистское движение ХАМАС и наносит ответные авиаудары.