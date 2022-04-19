Минобороны Японии предоставит Украине дроны и костюмы химзащиты

Министерство обороны Японии предоставит Украине комплекты ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а также дроны в рамках помощи нашей стране в противостоянии российской военной агрессии, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Минобороны Японии решило предоставить украинскому правительству костюмы NBC, маски NBC и дроны. Борьба украинцев за свою страну все еще продолжается, так что Минобороны Японии будет и впредь оказывать нашу максимальную поддержку. За Украину" , - говорится в публикации ведомства.

О каком количестве комплектов защитной одежды и оборудования идет речь, а также когда будет отправлена партия - не уточняется.

Отметим, ранее в США заявили, что не исключают возможность применения РФ тактического ядерного оружия в войне против Украины. При этом в Вашингтоне добавили, что пока подготовки к этому не наблюдается.