Около трети украинских полей непригодны для посева - ООН

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Среди ключевых проблем – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.