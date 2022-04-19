Около трети украинских полей непригодны для посева - ООН
В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Среди ключевых проблем – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.
"Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта продовольствия из Украины и России", – говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.