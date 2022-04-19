Байден поговорит с союзниками о дальнейшей помощи Украине

Президент США Джо Байден во вторник 19 апреля проведет с союзниками видеоконференцию по дальнейшей помощи Украине и санкциям. Об этом, ссылаясь на Белый дом, сообщает Европейская правда.

"Президент проведет защищенную видеоконференцию с союзниками и партнерами для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины и усилий по привлечению России к ответственности - в рамках нашей тесной координации" , - сообщили в администрации.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, включив в нее тяжелую артиллерию - в преддверии ожидаемого масштабного наступления России на востоке Украины.

Соединенные Штаты отправили четыре партии вооружений в рамках нового пакета.

Украинских военных будут учить пользоваться этой артиллерией в ближайшие дни.