ОК "Юг": российские корабли отошли на 200 км от берегов Украины
Россия отвела боевые корабли Черноморского флота на 200 км от берегов Украины. Но продолжает блокировать судоходство, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".
"В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка из ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются", - говорится в сообщении.