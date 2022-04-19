Верещук: гуманитарных коридоров 19 апреля не будет

Во вторник, 19 апреля, гуманитарные коридоры для выезда гражданского населения действовать не будут, сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

На Донбассе продолжаются интенсивные обстрелы, оккупанты отказали в режиме тишины.

"По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска" , - написала Верещук.

Продолжаются переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.