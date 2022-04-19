Пентагон будет обучать ВСУ работе с американскими гаубицами
В Пентагоне намерены в ближайшие дни начать обучение украинских военных работе с американскими гаубицами, сообщает Новое время.
Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы верим, что сможем начать процесс обучения украинских вооруженных сил обращению с гаубицами, которым мы вскоре займемся. Эти учения будут проходить за пределами Украины", — сообщил он.
Представитель Пентагона отказался рассказать какие-либо детали этих учений.
На прошлой неделе президент Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, расширив ее за счет тяжелой артиллерии.