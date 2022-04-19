Monobank передумал закрывать счета украинцев, которые в Крыму и ОРДЛО

Украинский необанк monobank передумал закрывать счета клиентам, которые до войны выехали на территории временно оккупированных украинских Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Новое время.

Об этом сооснователь проекта Олег Гороховский написал в Telegram.

"Мы не будем закрывать счета клиентам выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО" , — написал Гороховский.

Он подчеркнул, что банк не будет принимать решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных на странице самого Гороховского в Facebook.

"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальное подождёт" , — заключил банкир.

В то же время он подчеркнул, что решение о блокировке счетов клиентов, которые остаются в России, Беларуси, Северной Корее, Сирии и Эритрее остается неизменным.

Днем ранее Гороховский объявил, что monobank прекращает обслуживать карты украинцев, которые находятся в России, Беларуси, Крыму и так называемой "ЛДНР".