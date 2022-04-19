Советник мэра: в Мариуполе россияне бьют не только по "Азовстали", но и по домам

В заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотически обстреливают жилищный сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по "Азовстали", но из артиллерии и танков продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района по линии от бульвара Меотиды.

При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону для сбора вещей из домов. С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве приманки для украинских снайперов" , – заявил он.

Андрющенко добавил, что в связи с началом наступления на востоке Украины наблюдается тенденция ротации российских военных на наемников из так называемой "ДНР".

Предполагается, что это связано с попыткой усилить позиции в части наступления.