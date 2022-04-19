Гайдай: в Кременной в Луганской области войска РФ за сутки уничтожили шесть домов

За минувшие сутки в Луганской области повреждены или разрушены 12 домов. В частности, Кременной разрушены шесть домов. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары ликвидировали, но пригодны ли они для жизни, спорный вопрос" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что враг сознательно обстреливает многоэтажки.

"В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти – у него многочисленные осколочные ранения. Также 18 апреля в этом городе, где уже почти ничего не осталось, разрушили еще два дома. Три – в Лисичанске" , - написал Гайдай.

фото: Сергей Гайдай

Также вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли его отбуксировать в безопасное место и эвакуировать людей.