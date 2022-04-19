Пентагон: в Украине находится 76 российских батальонных тактических групп

По данным Пентагона, Россия стянула в Украину 76 российских батальонных тактических групп, сообщает Новое время.

Представитель американского оборонного ведомства также сообщил, что еще около 22 российских БТГ находятся к северу от Украины.

"С прошлой недели Россия добавила 11 батальонных тактических групп в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего их общее количество достигло 76" , — отметил он.

Пока у Пентагона нет оценок, где и как будут рассредоточиваться конкретные российские батальонные тактические группы.