Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 800 человек ликвидировано,
- танков ‒ 802 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,
- артиллерийских систем – 386 ед,
- РСЗО - 132 ед,
- средств ПВО – 67 ед,
- самолетов – 169 ед,
- вертолетов – 150 ед,
- автомобильной техники - 1495 ед,
- кораблей /катеров - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,
- специальной техники – 27,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.