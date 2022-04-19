Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 20 800 человек ликвидировано,

танков ‒ 802 ед,

боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,

артиллерийских систем – 386 ед,

РСЗО - 132 ед,

средств ПВО – 67 ед,

самолетов – 169 ед,

вертолетов – 150 ед,

автомобильной техники - 1495 ед,

кораблей /катеров - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,

специальной техники – 27,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.