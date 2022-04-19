Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 800 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 802 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2063 ед,
  • артиллерийских систем – 386 ед,
  • РСЗО - 132 ед,
  • средств ПВО – 67 ед,
  • самолетов – 169 ед,
  • вертолетов – 150 ед,
  • автомобильной техники - 1495 ед,
  • кораблей /катеров - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 158,
  • специальной техники – 27,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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