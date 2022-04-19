Новая Зеландия вводит санкции против ЦБР и крупнейших банков РФ
Новая Зеландия вводит санкции против Банка России, Российского фонда прямых инвестиций и крупнейших финансовых институций страны, сообщает Новое время.
"На эти крупные учреждения приходится примерно 80% всех банковских активов России", — сказала министр иностранных дел Наная Махута.
Санкции введены против таких банков: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк Открытие, Черноморский банк развития и реконструкции, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.
Под удар попали банки, которые "финансируют продолжающееся вторжение в Украину".
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости российских сил. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международным уголовным судом зверств, совершенных против граждан Украины", — заявила Махута.