Новая Зеландия вводит санкции против ЦБР и крупнейших банков РФ

Новая Зеландия вводит санкции против Банка России, Российского фонда прямых инвестиций и крупнейших финансовых институций страны, сообщает Новое время.

"На эти крупные учреждения приходится примерно 80% всех банковских активов России" , — сказала министр иностранных дел Наная Махута.

Санкции введены против таких банков: Альфа-Банк, Банк Россия, Банк Открытие, Черноморский банк развития и реконструкции, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Генбанк, Промышленный сберегательный банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Под удар попали банки, которые "финансируют продолжающееся вторжение в Украину".