ПриватБанк упростил отправку валюты на счета других банков

ПриватБанк расширил возможности отправки денежных переводов на карточки других банков, сообщает Сегодня.

Речь идет о специальном сервисе, с помощью которого можно осуществлять переводы на карточки и счета банков, которые являются партнерами мировой системы денежных переводов Ria Money Transfer.

Сообщается, что теперь клиенты банка могут отправлять евро, доллары или гривны не только на карточки ПриватБанка, но и на счета других банков.

"Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карты ПриватБанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинская гривна (UAH), так и на карты других украинских банков в гривне (UAH) непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания" , – говорится в сообщении.

Как выполнить перевод

Чтобы получить денежный перевод Ria из любой страны мира напрямую на банковский счет или карту, нужно при отправке перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получает уведомление от банка о поступлении денег.