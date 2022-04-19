Гайдай: в Луганской области обесточены 215 населенных пунктов

Российские войска повредили высоковольтную линию, в результате чего в Луганской области обесточены 215 населенных пунктов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Ситуация критическая – свет исчез почти по всей области. По приблизительным подсчетам, в 215 населенных пунктах. Это и города, и села. Количество обесточенных абонентов в результате обстрела россиянами высоковольтной линии электропередачи напряжением 300 кВ выясняется" , - говорится в сообщении.

Он отметил, что от общего количества отключенных газораспределительных станций по всей стране более 60 процентов приходится на Донецкую и Луганскую области.