Завод автоконцерна Stellantis в РФ остановился из-за санкций

Автоконцерн Stellantis (бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, Vauxhall и другие) остановил свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Учитывая быстрый ежедневный рост перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свои производственные операции в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих работников. Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные возобновить мир" , – заявили в компании.

В марте автоконцерн Stellantis (Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group) приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на местный рынок из-за рубежа.

Stellantis NV – транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Амстердаме, занятая в области автомобильного машиностроения.

Образована в результате слияния французского автопроизводителя "Groupe PSA" и итальянско-американского "Fiat Chrysler Automobiles" (по завершении соглашения о слиянии по формуле 50/50). Группа включает в себя 18 брендов.