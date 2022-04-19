ВК "Юг": украинские военные сбили вражеский беспилотник возле Одессы
Украинские военные утром, 19 апреля, сбили вражеский беспилотник, пытавшийся осуществить разведывательную деятельность инфраструктурных объектов Одессы.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".
"Утром, 19 апреля, воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский БПЛА "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", - говорится в сообщении.