Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение вооруженных сил Российской Федерации из Томска.﻿ Об этом сообщает пресс-центр командования Десантно-штурмовых войск.

"Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС РФ, г. Томск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

В то же время, в бою с украинскими воинами многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин, и лишь некоторых смогли идентифицировать по имеющимся документам, отмечают десантники.

"В частности, при осмотре личных вещей одного из типичного представителя русского мира из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата Муханмадиевича имеющиеся документы дают нам понять о его недолгой военной карьере.

Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", – уточнили в ВСУ.

Также по нарукавным знакам и погонам идентифицировали еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А. М., который также, как сообщается, "закончил свою недолгую жизнь, как десятки других сослуживцев, в статусе преступника" .