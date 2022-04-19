Подоляк: война в Украине может вызвать продовольственный кризис в мире

Подоляк: война в Украине может вызвать продовольственный кризис в мире
Фото: president.gov.ua

Затяжная война в Украине может вызвать продовольственный кризис во всем мире, написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Продовольственный кризис в результате затяжных военных действий в Украине прогнозируют ведущие аналитики.

"Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить РФ через нефтяное и газовое эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", - написал Подоляк.

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