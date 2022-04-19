Подоляк: война в Украине может вызвать продовольственный кризис в мире
Затяжная война в Украине может вызвать продовольственный кризис во всем мире, написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Продовольственный кризис в результате затяжных военных действий в Украине прогнозируют ведущие аналитики.
"Единственный способ быстро закончить войну – вооружить Украину и обескровить РФ через нефтяное и газовое эмбарго. Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", - написал Подоляк.