НБУ: больше 7 тысяч граждан купили военные ОВГЗ

Почти 7,4 тыс. граждан и представителей украинского бизнеса стали владельцами военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и 22 млн евро, сообщает Новое время.

Такие данные на 18 апреля опубликовал Национальный банк Украины.

Министерство финансов с начала полномасштабного нападения России на Украину провело 16 аукционов по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет около 36,4 млрд грн, $12 млн и 143,4 млн евро.

Самый большой портфель военных облигаций Украины сконцентрирован среди банков – первичных дилеров.

"В то же время, все больше граждан и представителей бизнеса присоединяются к поддержке Украины, покупая военные ОВГЗ. По состоянию на 18 апреля 2022 года около 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и 22 млн евро. Из них 1,5 тыс. присоединились за предыдущую неделю. Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн" , — говорится в сообщении.

Нацбанк купил военных ОВГЗ на 40 млрд грн.