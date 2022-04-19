Bloomberg: ЕС возьмет на себя основную часть расходов на восстановление Украины

Европейский Союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления Украины. Государствам-членам ЕС сообщили, что они должны оплатить основную часть расходов, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Европейская комиссия сообщила дипломатам, что работает над инструментом в рамках ЕС, ориентированным на долгосрочные потребности страны, а не над многосторонним инструментом, поскольку блок планирует оплатить большую часть расходов.

Фонд будет создан по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов. Деньги будут выделяться на инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Пока неясно, сколько денег будет предоставлено за счет грантов или кредитов, рассказали собеседники агентства.

Поскольку война все еще продолжается, в Еврокомиссии не хотят озвучивать возможную сумму, но послам ЕС сообщили, что речь идет о сотнях миллиардов евро в течение десятилетий.

Ожидается, что темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению, сказали собеседники Bloomberg.

Агентство отмечает, что даже после окончания войны будут серьезные препятствия для реализации плана по восстановлению страны из-за повсеместной коррупции в Украине и отсутствия надежных механизмов надзора.

Нидерланды предлагают, чтобы помощь Украине использовалась в том числе для создания управляющих структур в стране, которые приблизят ее к ЕС и облегчат возможное вступление в блок, рассказали собеседники Bloomberg.

В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины.

Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг. Еврокомиссия также рассматривает вопрос о расширении гарантий для помощи компаниям, в частности аграрным.